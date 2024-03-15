«دبي للمساهمات المجتمعية» تحفز الأفراد والشركات على دعم «وقف الأم»

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae)، دعمها لحملة «وقف الأم» التي تهدف إلى تكريم الأمهات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح المنصة التبرع للحملة من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر الرابط (www.Jood.ae).

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها، لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «وقف الأم».

وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وأشادت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بوحميد، بحملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد الأقل حظاً حول العالم بشكل مستدام، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية، ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم، وبعث الأمل في حياة أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.

وأكدت أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة «وقف الأم»، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة «جود»، باعتبارها قناة جامعة بشكل مبتكر ومتطور وقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقاً بها لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات، وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة «وقف الأم»، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستباقية في الرعاية والتمكين، ما يُسهم بشكل كبير في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية (33)، الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.

وقالت بوحميد: «نسعى من خلال التعاون البنّاء وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للترويج للحملة، من خلال منصة (جود) الرقمية، وحث مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل لجمع التبرعات وتوجيه المتبرعين في إطار آمن ومحفز على العطاء الإنساني والمجتمعي، لمد يد العون والمساعدة لتعليم الملايين حول العالم، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله»، مثمنة جهود كل القائمين على المنصة في تقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام المتبرعين لتوفير الوقت والجهد عليهم طوال فترة الحملة.

رجل أعمال هندي يسهم بـ 10 ملايين درهم

أعلن رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «Buimerc»، سيدهارت بالاشاندران، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم».

وقال بالاشاندران: «باعتباري مواطناً هندياً يقيم في دولة الإمارات، فإن هذه الحملة تتيح لي - وبكل تواضع - فرصة التعبير عما تجسده الإمارات والهند من خير وإحسان، عبر المساهمة في جهود الارتقاء بحياة مجتمعات العالم ككل»

وأضاف: «حملة (وقف الأم) تكتسب أهمية كبيرة، حيث يعاني الملايين حول العالم ظروفاً صعبة تمنعهم من الحصول على فرص للتعليم وتطوير المهارات، وهذا الصندوق الوقفي سيكون له دور كبير في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تغيير واقعها نحو الأفضل من خلال التعليم».