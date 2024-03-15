عيّنت 1963 مواطناً بالمخالفة.. ضبط 1202 شركة تحايلت على "مستهدفات التوطين"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نجاح منظومتها الرقابية في ضبط 1202 شركة خاصة قامت بتعيين 1963 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 14 مارس 2024.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الكوادر المواطنة التي تعمل في القطاع الخاص تخطّى 95 ألف مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين ضمن مستهدفات التوطين، جاوز 20 ألف منشأة خاصة.

‏وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.