مكتوم بن محمد : "وقف الأم "صدقةً جاريةً عن جميع أمهات الإمارات وتكريماً لهنّ

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الجمعة، أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق حملة عطاء مستدامة من إمارات الخير إلى العالم.

واضاف سموه في تغريدة عبر موقع «إكس»: بالخير نصنع من التحديات فرصاً، ونمنح الأمل لحياة أفضل، وترسيخاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سموّه لاستدامة عطاء الإمارات إلى العالم تنطلق حملة وقف الأم بقيمة مليار درهم لدعم حق التعليم في المجتمعات الأقل حظاً، ومنح ملايين الأفراد تعليماً وتأهيلاً في هذه المجتمعات، ليشكل الوقف صدقة جارية عن جميع أمهّات الإمارات تكريماً لهنّ.

