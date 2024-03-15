حائزة «نوبل» تنضم إلى الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، تعيين وداد بوشماوي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، أستاذة ممارسة الدبلوماسية وحل النزاعات، اعتباراً من الأول من أبريل. وتشتهر وداد بوشماوي التونسيّة بخبرتها الواسعة في مختلف المجالات كالأعمال التجارية الدولية والمشاركة المجتمعية والتفاوض وإدارة الأزمات وتمكين المرأة.

وكانت بوشماوي، شخصية محورية في اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي، حيث أدت دوراً فاعلاً في حصول اللجنة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.

وأشاد عدد من الأطراف باللجنة الرباعية لإسهاماتها الحاسمة في تطوير الديمقراطية التعددية في تونس، بما في ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمصادقة على الدستور التونسي عام 2014.

وبعد هذه الإنجازات، تولت دور مبعوث السلام، حيث أسهمت في تعزيز الدور الحاسم للحوار في حل الأزمات في جميع أنحاء العالم.

وإضافة إلى جهودها من أجل السلام، حققت وداد بوشماوي سبقاً سياسياً كأول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية، حيث أدت دوراً محورياً في تعزيز الاستثمار والوساطة في النزاعات العمّاليّة.

وتشمل مسيرتها المهنية أيضاً مناصب قيادية في منظمات عدة، بفضل خبرتها الواسعة في مجال الأعمال وحل النزاعات.

وقالت نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مارييت ويسترمان: «تتشرف جامعة نيويورك أبوظبي بانضمام وداد بوشماوي التي تولت مهام تدريس مقرر دراسي حظي بشعبية كبيرة هذا العام الدراسي، كما يسرني الإعلان عن انضمامها بعد احتفالنا باليوم العالمي للمرأة أخيراً، لأنها ضمن مجموعة سريعة النمو من النساء الفائزات بجائزة نوبل، وهو تكريم لطالما استحوذ عليه الرجال».

بدوره، قال عميد جامعة نيويورك أبوظبي، أرلي بيترز: إن «رحلة وداد بوشماوي، من تعزيز الديمقراطية والسلام في تونس إلى قيادة الحوارات العالمية حول حل النزاعات، تجعلها إضافة لا تقدر بثمن إلى مجتمعنا الأكاديمي، ويعزز قرار تعيينها التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليمية متنوعة وعميقة من شأنها إعداد طلابنا لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم».

وتشمل الأوسمة الأكاديمية والمهنية التي حصلت عليها الأستاذة وداد، درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد والعديد من درجات الدكتوراه الفخرية، وجوائز مرموقة مثل وسام جوقة الشرف ووسام النجم القطبي.

ويشكل انضمام وداد بوشماوي إلى جامعة نيويورك أبوظبي تعزيزاً لجهود الجامعة وتفانيها لبناء مجتمع نابض بالحياة ودعمها للباحثين المتميزين بأبحاثهم وتعليمهم وقدرتهم على إلهام الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.