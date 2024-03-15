%37 زيادة في عدد زوار المحميات الطبيعية بأبوظبي خلال 2023

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تسجيل المحميات الطبيعية في أبوظبي نسبة زيادة في عدد السائحين خلال العام الماضي، بلغت 37% مقارنة بعام 2022، مشيرة إلى استقطاب السياحة البيئية 111 ألفاً و594 سائحاً قاموا بزيارة المحميات الطبيعية عام 2023، فيما بلغت نسبة أنشطة السياحة والترفيه داخل مناطق المحميات الطبيعية 69% عام 2023، بزيادة قدرها ستة أضعاف على المسجل عام 2022، وتوزعت الأنشطة الرئيسة في المحميات الطبيعية خلال العام الماضي 69% سياحة، و4% صيداً ترفيهياً، و9% صيداً تجارياً، إضافة إلى 18% أنشطة سكنية.

وأفادت الهيئة بأنها نفذت 16 ألفاً و564 ساعة مراقبة داخل وخارج مناطق المحميات البحرية والبرية في خلال العام الماضي 2023، شملت الجزر والمناطق الساحلية والبحرية، ومناطق إنزال وبيع الثروة السمكية، ومناطق الرعي، ومناطق الصيد بالصقور، وقد أسفرت جهودها في المراقبة والإنفاذ لضمان الامتثال لتشريعات التنوع البيولوجي عن تسجيل 188 مخالفة بيئية.

وأشارت الهيئة إلى أنها في إطار عملية تنظيم تراخيص الرعي والصيد البري في إمارة أبوظبي، تم إصدار 35 رخصة رعي عام 2023 للمرة الأولى، حيث تم تحديد موسم الرعي من الأول من مايو إلى 15 أكتوبر 2023، وذلك طبقاً للقرار رقم 5 لسنة 2023 من قانون الرعي رقم 11 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن تحديد موسم ومناطق الرعي في الإمارة، كما تم إصدار 2603 رخص صيد بري «صيد بالصقور» عبر منصة «تم» عام 2023، وذلك طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية.

ولفتت إلى تسجيلها 188 مخالفة بيئية، تم ضبطها في المجال البحري والبري للإمارة خلال عام 2023، بزيادة تقدر بأربعة أضعاف عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2022، وذلك تفعيلاً لأعمال المراقبة لقرارات مجلس الإدارة بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية رقم 2 لسنة 2023، وقرار تنظيم الصيد الترفيهي رقم 4 لسنة، وقانون تنظيم الرعي رقم 11 لسنة 2020. وتضم شبكة زايد للمحميات الطبيعية 20 محمية، موزعة على 14 محمية برية تمثل 16.9% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 13.9% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وقد نجحت الشبكة في تسجيل أنواع من الحيوانات اعتبرت منقرضة، أو لم يتم تسجيلها لأكثر من 20 عاماً في الطبيعة، واكتشاف أنواع جديدة سجلت للمرة الأولى على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى إسهامها في الحفاظ على الموائل والأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض. كما تتميز شبكة زايد للمحميات الطبيعية باحتوائها على عدد من أهم وأفضل الموائل البرية والبحرية في الإمارة، لما تضمه من موائل غنية بالتنوع البيولوجي من حيث عدد وكثافة أنواع النباتات والحيوانات المحلية، إضافة إلى استيعابها الكائنات المهددة بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي، وتعتبر الشبكة ذراعاً بيئية مستدامة، تستخدمها هيئة البيئة أبوظبي لتنفيذ برامج صون وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والإسهام في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، حيث أسهمت في تحقيق الاستقرار لعدد كبير من السلاحف البحرية وأبقار البحر والمها العربي، وزيادة أعداد طيور الفلامنغو، والحبارى، إضافة إلى دعم جهود استقرار بيئات الشعاب المرجانية والقرم.

إنجازات 2023

أكدت هيئة البيئة أبوظبي اتخاذها في عام 2023 خطوات مهمة في اتجاهات عدة لمواجهة تغير المناخ، بدءاً من إطلاق استراتيجية شاملة للتغير المناخي لإمارة أبوظبي، تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 22% خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى توسيع نطاق زراعة أشجار القرم، وتحقيق نجاح استثنائي خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف.

وفي إطار تنفيذها لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، نجحت الهيئة في تجنب استخدام 245 مليون كيس بلاستيكي، وجمع 1000 طن من القناني البلاستيكية، وتركيب أكثر من 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى إطلاق الدورة الأولى من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية.

• 16.5 ألف ساعة مراقبة نفذتها الهيئة داخل مناطق المحميات البحرية والبرية وخارجها.

• 188 مخالفة بيئية سجلتها هيئة البيئة في أبوظبي العام الماضي.