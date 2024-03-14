مبادرة جديدة لـ"أبوظبي للتقاعد".. ملاعب رياضية "مجاناً" للمتقاعدين والمستحقين خلال "رمضان"

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد مبادرة جديدة تُتيح للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة المجانية من المرافق الرياضية المتوفرة ضمن فعَاليات موسم الرياضة الرمضاني المٌقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وذلك في الفترة من 13 مارس الجاري وحتى 7 أبريل المقبل.



وتهدف المبادرة إلى تَعزيز نمط الحياة الصحي بين المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الصندوق خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير مزايا أفضل لهم، إذ سيتمكن المتقاعدون والمستحقون بموجب المبادرة، من المشاركة وحجز الملاعب الرياضية "مجاناً" لكل من ملاعب كرة القدم والبادل، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى المتاحة دون حجز، مثل المسار المخصص لممارسة رياضتي المشي والجري، ومنطقة اللياقة البدنية.



وأكد الصندوق على مواصلة جهوده لتوسيع نطاق المزايا الاجتماعية التي يوفرها للمتقاعدين والمستحقين، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة حياتهم وإشراكهم في كافة المبادرات المجتمعية الإيجابية وتشجعهم على اتباع نمط حياة صحي وحيوي.