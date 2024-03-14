10 ملايين درهم من «أورو 24 للتطوير العقاري» لـ «وقف الأم»

أعلنت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم. وتعهدت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» بتقديم 10 ملايين درهم لحملة «وقف الأم» خلال خمس سنوات، للإسهام في توفير فرص تعليمية للفئات الأقل حظاً.

وتنضم الشركة بتبرعها لحملة «وقف الأم» إلى قائمة طويلة من رواد العمل الخيري والإنساني من المؤسسات والشركات والأفراد الذين أعلنوا دعمهم لجهود الحملة، في حراك مجتمعي شمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والفئات المجتمعية تضامناً مع المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، عاطف رحمن، إن «حملة (وقف الأم) لدعم التعليم حول العالم تعكس الإيمان الراسخ لدى قيادة دولة الإمارات بأن التنمية البشرية وتمكين المجتمع وأفراده، هو السبيل لصناعة التغيير الإيجابي من أجل خير البشرية، وتجسد التزام الدولة الثابت بدورها الإنساني في تقديم العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً».

وأضاف أن «إسهامنا في هذا الصندوق الوقفي يعكس تقديرنا للقيم النبيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، والتزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية التي يتم إطلاقها في الدولة، ويشرفنا أن نكون جزءاً من الاستجابة الكبيرة لدعم هذه الحملة».

وتابع: «أؤمن بأن رضى والدتي هو أحد أهم أسباب نجاحي، وإسهامي هو عرفان مني لها ولجميع الأمهات في العالم.. نفخر بدعم الصندوق الوقفي المنبثق عن هذه الحملة كتعبير عن التزامنا بمساندة المشروعات والبرامج التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لاسيما حملة (وقف الأم) التي تركز على قطاع التعليم باعتباره الضمانة الحقيقية لازدهار الشعوب».