حمدان بن محمد: رحم الله سعيد جمعة النابودة أحد رواد الأعمال الإماراتيين وأحد الرجال المقربين من الشيخ راشد بن سعيد

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": "رحم الله سعيد جمعة النابودة، أحد رواد الأعمال الإماراتيين ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي سابقاً وأحد الرجال المقربين من الشيخ راشد بن سعيد ... خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون"