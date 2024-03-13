محمد بن راشد: سعيد النابودة أحد رواد الأعمال في الإمارات حط رحاله عند رب كريم في شهر فضيل

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأعمال سعيد جمعة النابودة، واصفاً سموه إياه بأنه أحد رواد الأعمال في الإمارات، وأحد المقربين من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": "سعيد جمعة النابودة في ذمة الله.. أحد رواد الأعمال في الإمارات.. ورئيس غرفة تجارة دبي سابقاً.. وأحد المقربين من الشيخ راشد رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة".

وأضاف سموه: "حط رحاله اليوم عند رب كريم.. في شهر فضيل.. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".