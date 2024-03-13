وفاة رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة، رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابوده ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق.

ويعد سعيد بن جمعة النابودة رحمه الله، أحد أبرز الشخصيات من جيل الريادة والتأسيس في الإمارات، وله دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978، أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر غدٍ الخميس، وتقبل التعازي اعتباراً من يوم غدٍ بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت ‏‎في منطقة الخوانيج.