"سمعت الآذانَ وأنا أتسحر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟".."الإمارات للإفتاء" يُجيب

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وجود توقّف المسلم عن تناول المُفطرات عند سماع آذان الفجر، لأن الآذان يُرفعُ عند طلوع الفجر، وذلك هو وقتُ وجوبِ الإمساك، وذلك إعمالاً لقول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ ‌مِنَ ‌ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187].