"الأرصاد": سقوط أمطار خفيفة على الدولة نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم، يكون رطب صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباحاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج صباحاً غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً رطب صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الجمعة، يبقى رطب صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، كما يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس السبت المقبل يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.