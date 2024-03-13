دوار

شكا مستخدمون للدوار الرابط بين شارعي البدع وأم عمارة في دبي، تجاوز بعض السائقين كتف الطريق عند الدوار، ما يتسبب في عرقلة حركة السير، ويزيد من الازدحام المروري، لاسيما في ساعات الذروة، مطالبين السائقين بضرورة التقيد بقواعد السير والسلامة المرورية.

طريق

جدّد مستخدمون للطريق الدائري الرابط بين الشارقة وعجمان، مطالبتهم الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر في الطريق عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، مشيرين إلى أن بعض السائقين يضطرون إلى استخدام طرق ترابية تفادياً للازدحام.

توقفات

اشتكى سائقون كثرة التوقفات عند كل إشارة ضوئية مهيأة لمرور المشاة على امتداد «كورنيش» بحيرة خالد في الشارقة، ما يعرقل سير المركبات ويكدسها، لاسيما في فترات الظهيرة، تزامناً مع مواعيد عودة الطلاب من المدارس.

«خاص»

طالب سكان منطقة «المجاز 3» في الشارقة بضرورة إيجاد حلول للأطفال والشباب الذين يستخدمون الدراجات الكهربائية، ما يعيق الحركة لدى رواد الكورنيش، مشددين على ضرورة تخصيص طريق خاص بالدراجات بدلاً من الفوضى، لاسيما في أيام الإجازات.

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