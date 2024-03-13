شرطة رأس الخيمة تدعم خدماتها بالذكاء الاصطناعي

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة «بريسايت إيه آي تيكنولوجيس» بهدف التعاون والتنسيق في مجالات العمل، ورفع مستوى التواصل بين الطرفين والتعاون لتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز تقديم الخدمات بينهما، ودعم وتشجيع الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل وتطوير التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مدير عام العمليات الشرطية العميد طارق محمد بن سيف، فيما وقعها من جانب شركة «بريسايت» الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور عادل الشرجي.

وقال العميد طارق بن سيف إن توقيع المذكرة يعكس حرص القيادة على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وتزويد شرطة رأس الخيمة بآخر المستجدات في عالم التكنولوجيا.

وأضاف أن مجالات التعاون وفقاً للمذكرة الموقعة تتضمن تعزيز وتحسين كفاءة عمليات شرطة رأس الخيمة عبر تبني واستخدام أحدث حلول تحليل البيانات الضخمة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين شرطة رأس الخيمة من تحديد السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذ القرارات الخاصة بها بالاعتماد على تحليل البيانات لتعزيز السلامة العامة وتفعيل استخدام الهوية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب تنفيذ المشاريع وإجراء التجارب لقياس مدى كفاءة المشاريع في ما يتعلق بأحدث حلول التقنيات الناشئة التي تقدمها الشركة، وتبادل الخبرات مع مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل التوعوية، فضلاً عن أية اختصاصات أو مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

وأكد العميد طارق بن سيف حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على إبرام مذكرات التفاهم وعقد الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التواصل البناء والتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات، سعياً وراء تحقيق جودة الحياة الأمنية في الإمارة، وبما يتوافق وتطلعات ورؤية وزارة الداخلية.

من جهته أعرب الدكتور عادل الشرجي عن سعادته بالشراكة مع شرطة رأس الخيمة التي تعمل على تعزيز وتطوير عملياتها من خلال تحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.