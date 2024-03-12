هند بنت مكتوم تطلق مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير 5 ملايين وجبة

أطلقت حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير خمسة ملايين وجبة من فائض الطعام.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام، تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام، بالتعاون مع 350 فندقاً ومنشأة غذائية بدبي.. وبفريق عمل من 5000 متطوّع».

وأضاف سموّه: «35 مليون شخص استفادوا من بنك الإمارات للطعام منذ إنشائه».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع».

محمد بن راشد:

• الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع.

• 35 مليون شخص استفادوا من بنك الإمارات للطعام منذ إنشائه.