ينتجها "أبوظبي للتقاعد" خلال رمضان.. "كيف أحلّها" دراما تشويقية عن "قانون التقاعد"

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد في بث سلسلة حلقات درامية توعوية، على صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف إرشاد وتوعية متعاملي الصندوق بأهم مواد وبنود قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، في إطار درامي مشوّق.

وأوضح الصندوق أن سلسلة الحلقات الدرامية، التي تحمل اسم "كيف أحلها؟" عبارة عن حلقات مُصوّرة قصيرة تُناقش أهم المواقف التي قد يقابلها المؤمّن عليهم خلال رحلتهم المهنية، ويحتاجون فيها إلى المساعدة والإرشاد، لافتاً إلى أن الحلقات الجديدة تهدف إلى توعية المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها لهم الصندوق لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحملة التوعوية "الرمضانية" تتضمّن 4 حلقات تتناول موضوعات متنوّعة في قالب درامي شيّق، تنتهي كل حلقة منها بطرح سؤال للمتابعين من فئات المتعاملين المختلفة، بهدف إشراكهم في محاولة مساعدة الشخصية الرئيسة في الحلقة، وإيجاد حلول للمواقف التي يواجهها، من خلال بنود قانون التقاعد أو من خلال خدمات الصندوق المتوفّرة على منصاته لمختلفة.

وأفاد الصندوق بأن كل حلقة من الحلقات الأربع ستكون بمثابة انطلاق لحملة توعوية مٌصغّرة حول موضوع الحلقة، يتم خلالها تقديم شرح مفصل لكل أحكام وضوابط القانون الواردة في موضوع الحلقة.

وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، سعي الصندوق المتواصل لرفع وعي الموطنين المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد بطرق مبتكرة لحفظ حقوقهم ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني حالياً أو مستقبلاً.

وجدّد الحمادي حرص الصندوق على القيام بدوره في توعية المواطنين المسجلين لدى الصندوق عبر الحملات الإعلامية والوسائل المبتكرة التي تبسط مواد قانون التقاعد.