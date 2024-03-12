بيت الخير" و "تداوي" تطلقان مبادرة لعلاج 200 مريضاً معسراً في رمضان

تبث قناة وإذاعة نور دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام برنامجاً إذاعياً جديداً طوال أيام شهر رمضان، يحمل اسم (تداوي).

البرنامج يتم إطلاقه بمبادرة بين إذاعة نور دبي وجمعية بيت الخير ومستشفى تداوي في دبي، كمبادرة إنسانية لعلاج الحالات المرضية محدودة الدخل، والتي تحتاج إلى علاج عاجل، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية.

يقدم البرنامج، عبر أثير نور دبي، الإعلامي خليفة الفلاسي، ويستضيف علي صالح من جمعية بيت الخير من الساعة 9.30 إلى الساعة 11 مساء كل يوم، ويستهدف توفير العلاج لأكثر من 200 حالة خلال شهر رمضان المبارك، بكلفة 10 ملايين درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر: "إن إطلاق هذا البرنامج الخيري يأتي ضمن الاتفاقية التي وقعتها مجموعة التداوي للرعاية الصحية وجمعية بيت الخير، لتوفير العلاج للحالات المرضية غير القادرة على تحمل كلفة العلاج."

وأضاف: "سوف يستقبل المستشفى الحالات المرضية الإنسانية التي يتم عرضها في البرنامج، ويتم فحصها وتوفير العلاج الكامل لها."

وذكر أن البرنامج سوف يستضيف أطباء من مختلف التخصصات للتوعية بالأمراض والسلوكيات الصحية، خصوصاً السلوكيات المتعلقة بالصحة والصوم في شهر رمضان.

وأشار السيد مروان ناصر إلى أن مستشفى تداوي حريص على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخيرية في الدولة، لتقديم الفحص الطبي والعلاج للحالات المرضية المستحقة، ضمن مبادراته الإنسانية.

من جانبه، قال مدير عام جمعية بيت الخير عابدين طاهر العوضي "إن الجمعية سوف تستقبل الحالات المرضية المحتاجة للمساعدة، ويتم التدقيق على مدى استحقاقها للدعم، ثم يتم إحالتها للعلاج في المستشفى".

وذكر أن هذا التعاون يأتي من منطلق الثقة الكبيرة في الكادر الطبي بمجموعة التداوي، والحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى المحتاجين.

وأكد العوضي أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني بالدولة، ويأتي هذا البرنامج الإذاعي ليسهم في تحقيق أهداف الجمعية في دعم ذوي الدخل المحدود صحيا والمحافظة على سلامتهم، وتخفيف أعباء العلاج عليهم وعلى أسرهم