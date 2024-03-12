مبادرة لإعادة تدوير "الإطارات المستعملة" في شاطئ البطين

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، مبادرة لإعادة التدوير تحت شعار (يلّا نحوّلها) في شاطئ البطين، استهدفت خلالها توعية الزوّار بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وتحقيق مبدأ الاستدامة وإعادة التدوير، انسجاماً مع مستهدفات عام الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مشغّل الشاطئ (شركة بساتين).

واستعرضت المبادرة أعمال إعادة التدوير التي تم تطبيقها على الشاطئ أمام طلبة المدارس، حيث شملت إعادة تدوير الإطارات المستعملة، واستخدامها كمقاعد لجلوس الزوار، وإعادة استخدام الحجارة في الشاطئ لصنع كراسي جلوس وغيرها.

وأوضحت البلدية أن هذه الفكرة تأتي ضمن محاولة لاستخدام الموارد المتجددة وتقليل النفايات، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات تتعلق بإعادة التدوير، مثل أعمال صبغ العجلات، وزراعة الزهور في العبوات البلاستيكية، لافتة إلى أن هذه المبادرة تضمنت جوانب وأهداف عدّة، منها "تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الأطفال للمشاركة الفعّالة في عمليات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة".