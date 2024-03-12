«طرق دبي» تنفذ مبادرات إنسانية ومجتمعية رمضانية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية تحت شعار «رحلة الخير» بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المبادرات الرمضانية التي سيتم تنفيذها مع المتطوعين من موظفي الهيئة مع مشاركة متطوعين من شركة «كيوليس»، مُشغِّل مترو وترام دبي، تعزيز العمل التطوعي والجماعي لتنفيذ المبادرات والأنشطة والفعاليات الرمضانية. وسيتم استهداف فئات متنوعة، منها: موظفو الهيئة، وسائقو الحافلات، وسائقو دراجات التوصيل، وسائقو الشاحنات، بالإضافة إلى فئة العمال ورواد العبرة. وتشمل المبادرات:

«وسيلة الخير»، وهي النسخة المحدثة من المبادرة السنوية «باص الخير» التي تم تطويرها ضمن وسائل النقل الأخرى، وهي مبادرة خيرية تضم موظفي الهيئة ومتطوعين من مختلف الفئات سيقومون بتجهيز وتوزيع 8000 وجبة خلال الشهر الفضيل، إذ سيتم توصيل الوجبات بواسطة الحافلة المخصصة للمبادرة والعبرة.

ويستفيد سنوياً من هذه المبادرة سائقو الحافلات، وسائقو دراجات التوصيل، وسائقو الشاحنات، ورواد العبرة.

وستنفذ الهيئة مبادرة «مشروع إفطار صائم» بالتعاون مع جمعية بيت الخير، إذ سيتم توزيع 2000 وجبة يومياً، كما ستوفر خيمة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

وتنفذ الهيئة مبادرات داخلية خاصة بموظفي الهيئة منها: «كيف نستعد لرمضان»، ومسابقة بعنوان «من سيربح الفانوس» التي سيحصل الفائزون من خلالها على قسائم مشتريات، وفعالية «البازار الرمضاني»، ومبادرة «الإفطار الجماعي» التي تجمع الموظفين مع قيادات الهيئة على وجبة الإفطار.