70 متنافساً في مسابقة دبي الدولية للقرآن اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 13 رمضان 1445 هجرية، بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي. ويشارك في المسابقة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ الفعاليات بعد صلاة التراويح، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

راعي ومؤسس الجائزة. وأكملت الوحدات واللجان كافة استعداداتها لاستقبال هذا الحدث القرآني السنوي، إذ بدأ وصول ضيوف الدولة من أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين للمشاركة في المنافسات القرآنية. كما أعدت وحدة الإعلام في الجائزة مركزاً إعلامياً للتواصل بشكل دائم مع أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم إطلاق قناة الجائزة لنقل فعاليات المسابقة عبر الأقمار الاصطناعية «عربسات» و«نايل سات» و«هوتبيرد»، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة «نور دبي» وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.