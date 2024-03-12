عطور

اشتكى قارئ من بائع كشك عطور في أحد المراكز التجارية، أوقفه ليسأله سؤالاً، وكان السؤال تخييره بين عطرين أيهما أفضل، ما أثار غضب القارئ من الطريقة التي يوظفها البائع لتسويق منتجاته.

وكالة

شكا أحد مرتادي وكالة سيارات، أن الوكالة طلبت منه دفع 7000 درهم مقابل خدمة 120 ألف كيلومتر، ووعدته بأن الفحص التالي مجاني، ليفاجأ بعد ثلاثة أشهر بالوكالة تطلب منه دفع 8000 درهم لقاء فحص 130 ألف كيلومتر.

استثمار

تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى قراء من إزعاجات متكررة، تصلهم من شركات الاستثمار المالية التي لا تتوقف عن الاتصال بهم لإقناعهم بالتعامل معها، وعند الرفض تصدر من بعض موظفي الشركة ردود فعل غير لائقة، مطالبين تلك الشركات بالتمتع باللباقة، والتوقف عن تجديد الاتصال.

مخاطرة

يعاني كثير من السائقين عدم الوعي وقلة الثقافة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بخصوص الابتعاد عن مجاري الأودية، وعدم المخاطرة، ولكن للأسف نرى عكس ذلك من قبل بعض السائقين، على الرغم من صرامة المخالفات والغرامات المالية، علماً بأن هذا الأمر يكبد الجهات المعنية جهوداً مضاعفة في عملية إنقاذهم. لذا نتمنى أن يكون هناك وعي وإدراك بالمخاطر، وعدم المجازفة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com