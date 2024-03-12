بلدية الشارقة: 7 حملات تفتيشية رئيسة على المنشآت الغذائية خلال رمضان

أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وضعت خططاً شاملة، واستراتيجية واضحة خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل استعداد كل الإدارات المعنية لتقديم الخدمات والتعامل مع ملاحظات الجمهور، لافتاً إلى أن البلدية تكثف الجولات التفتيشية للحد من أي سلوك سلبي أو تشويه للمظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وأوضح الطنيجي، أن المنشآت الغذائية في المدينة تحظى بمتابعة ورقابة مكثفة من قبل فرق التفتيش، خصوصاً في ظل زيادة عدد المفتشين، بتعيين 60 مفتشاً من الكوادر المواطنة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لأداء الدور الرقابي للبلدية، حيث ستنفذ البلدية سبع حملات تفتيشية رئيسة خلال شهر رمضان، تشمل حملة التأكد من إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال، وحملة التأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال الشهر الكريم، وحملة على أماكن عرض وتخزين الأغذية، وأخرى على المخابز، وحملة على المطابخ الشعبية، وأخرى على محال بيع الحلويات.

وقال: «خصصت البلدية فريقاً لتنفيذ هذه الحملات ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين، والتأكد من تقديم الخدمة وفقاً للشروط والمعايير الصحية المعتمدة لدى البلدية».

وأشار الطنيجي إلى أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية لرصد مشوّهات المظهر العام والسلوك السلبي، خصوصاً على المسطحات الخضراء التي تشهد إقبالاً من الجمهور للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة في الإمارة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي تجاوزات، خصوصاً ترك المخلفات على الأرض، حيث يتولى فريق من المفتشين مراقبة ومتابعة المسطحات الخضراء في مختلف المناطق كالممزر والمجاز وغيرهما، فضلاً عن التأكد من التزام المنشآت التجارية الراغبة في تمديد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل، إصدار التصريح اللازم من إدارة الرقابة والتفتيش.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بأن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور سداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان، للتسهيل على الجمهور.

وأشار إلى أن البلدية حددت مواعيد العمل لمراكزها الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الجمهور، حيث أوضحت البلدية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد كل الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية، كما تستقبل الحدائق زوراها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل، للاستمتاع بمرافقها الخدمية المتميزة.