قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد وضعت كُل تركيزها لتقديم الدعم لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة وضعت كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة.

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس" إنه "على مدى الأشهر الماضية لم نتردد عن تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة.

وشدد قرقاش "اخترنا الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل".