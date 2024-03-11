الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الثامن للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان المبارك بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط الثامنة طواقم مشتركة من كلا البلدين ، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية و الطبية ، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى أكثر من 353 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية .

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجهه .