"ميلاد أسد الإمارات" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "كل عام ونحن بك بخير"

تصدر وسم #ميلاد_أسد_الإمارات قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، حيث هنأ آلاف المتابعون، من مختلف أنحاء الوطن العربي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في يوم ميلاد سموه الذي يوافق 11 مارس.

وحقق وسم #ميلاد_أسد_الإمارات، عدد مشاهدات تزيد على "7 مليون" مشاهدة حول العالم حتى اللحظة على منصة "إكس".

وأكد المتابعون على أن يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو يوم فرح لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد وأنه فعلا "أسد الإمارات" وحامي حماها، والمعنى الحقيقي للسند لكل أبناء الوطن.

فقال أحد المغردين: "كل عام والإمارات بكم بخير. إن يوم ميلاد أسد الامارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو ذاك اليوم الذى ولد نبض الإمارات وروح زايد الذى يتمتع بالقيادة والقدوة، وبمثابة رمز التواضع والطيبة، متمنين له عمراً مديداً زاخراً بالنجاح والعطاء والسعادة والصحة والازدهار".

وقال آخر: "11 مارس ميلاد ولي أمرنا صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. كل عام ونحن بك بخير".

كما وصف متابعون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأنه "للخير عنوان"، فقال الإعلامي مصطفى الآغا: "كل عام وكل يوم ورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بخير وهو للخير عنوان.. ميلاد اسد الامارات".

وقال آخر: "كل عام وأنت الخير.. وللخير عنوان".

من جانبهم عبر متابعون عن حبهم واحترامهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مشيرين إلى أنه والد الجميع، فقال أحدهم: "كل عام وابونا، وأبو الجميع، الغالي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بكل خير عسى عمره مديد بالصحة والسلامة والسعادة والخير ويحفظه لنا يارب".

وأشاد متابعون أيضا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، التي تشهد الإمارات بفضلها نهضة مستدامة وتطوراً مذهلاً في جميع المجالات، فقالت إحدى المتابعات: "11 مارس يشهد عيد ميلاد قائد لا يضاهى سمو الشيخ محمد بن زايد. بفضل قيادته تشهد #الإمارات نهضة مستدامة وتطوراً مذهلاً في جميع المجالات".

وقالت أخرى: "كل عام وأنت النموذج الأمثل والأكمل لكل حاكمٍ وقائد، كل عام وأنت تحمل شعبك وبلدك في قلبك ونُصب عينك ولا ترضى إلا بالمركز الأول، كل عام وأنت هبة الله لهذا البلد الطيب.. حفظك الله وسدد خطاك".

كما نشر مغردون صورا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بأجمل عبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة. فقال أحد المغردين: "#محمد_بن_زايد #ميلاد_اسد_الامارات كل عام وانت فرحه شعب الامارات .. الله يحفظك لنا".

وقال آخر: "كـل عـام وهـيـبـتـك تـهـز جـبـال.. كل عام وضحتك تسعد وطن.. اللهم احفظ ولي امرنا وقائدنا محمد بن زايد".

وقالت متابعة أيضا: "الناس تقولك كل عام وانت بخير ... وانا اقولك انت الخير لكل عام سيدي "