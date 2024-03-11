مكتوم بن محمد: رمضان شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لقيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رمضان شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني والتقرب إلى الله، نبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات حلوله، ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يعمّ فيه السلام والاطمئنان على العالم وعلى الشعوب العربية والإسلامية.. مبارك عليكم الشهر».