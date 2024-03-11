أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعب الإمارات شهر رمضان

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».