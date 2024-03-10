رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء حكومات وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع».

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل، ونسأل الله فيه الرضا والرضوان والفوز بالجنان. رمضان فرصة.. كل عام. فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا، وتجديد روابط أسرنا، وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا. رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام، بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع الشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر سلام وأمن واستقرار لشعوب العالم أجمع».