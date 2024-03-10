13.57 ساعة أقصى فترة صيام.. "الأرصاد" يعلن حالة الطقس في رمضان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان هذا العام يأتي في الثلث الثاني من شهر مارس وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، متوقعاً أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني.

وذكر المركز أن الطقس بشكل عام سيكون معتدل إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك ويكون في النصف الأول منه مائل للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر، منوهاً إلى أنه من خلال الإحصاءات المناخية لهذه الفترة، فإن متوسط درجات الحرارة العظمى يتراوح ما بين 29 و 34 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية خلال فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و 21 درجة مئوية وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3 درجة مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

إلى أن عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة 14 دقيقة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة 57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها، وقد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.