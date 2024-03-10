فيديو | الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط السابع للمساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط السابعة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية و الطبية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى أكثر من 311 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.



وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حيث بلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3، 180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت 16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية

وقد أقامت دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم/3 6 محطات لتحلية المياه تنتج مليونا و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانين، الأول في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، حيث استقبل المستشفى الميداني في قطاع غزة حوالي 8798 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023 ، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية… كما وفرت الدولة خدمة ستارلينك لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني في غزة من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" قد وجه في بداية الأزمة بتخصيص 20 مليون دولار لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق ولدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ، فيما بلغت مبادرات محمد بن راشد العالمية لتوفير المساعدات الغذائية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي 11.7 مليون دولار، و 10 مليون دولار عبر هذه المبادرات لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما قدمت الدولة كذلك 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت في بداية الأزمة كذلك حملة تراحم لجمع سلال المساعدات الإنسانية، وتم جمع أكثر من 71 ألف سلة، بمشاركة 24 ألف متطوع، و 20 مؤسسة إنسانية.