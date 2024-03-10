إغلاق أنفاق في الشارقة حتى انتهاء الحالة الجوية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، إغلاق أنفاق مخارج الطرق الممتدة على طريق الشارقة - مليحة، والشارقة - الذيد، وطريق خورفكان، أمس، نتيجة تجمع مياه الأمطار، كما قررت إغلاق الطريق الدائري في مدينة كلباء وتقاطع مدينة محمد بن زايد، وذلك حتى انتهاء الحالة الجوية.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ الطرق البديلة خلال وقت الإغلاق، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود، حفاظاً على سلامتهم.

بدورها، وفرت بلدية مدينة الشارقة، أعداداً كبيرة من الصهاريج والمضخات المتنقلة، وأحواض تجميع المياه، كما قامت بتنظيف فتحات التصريف وتوفير الآليات اللازمة لقطر المركبات والمساعدة على الطريق، فضلاً عن تزويد كوادرها بالمعدات ووسائل السلامة، ووجهت الفرق بضرورة التقيد بإجراءات السلامة، والتعامل مع تطور الحالة الجوية بحذر.

وأكدت البلدية وجود فرق عملها في الميدان للتعامل مع حالات الطوارئ والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والعمل على مدار الساعة. وأعلنت إغلاق جميع الحدائق في المدينة مؤقتاً بسبب الحالة الجوية، على أن يُعاد فتح أبوابها للجمهور بعد استقرار الأحوال الجوية.

ودعت البلدية المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية.

من جانبها، دعت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، الأهالي لمتابعة النشرات الجوية بصورة دورية، والقيام بإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية، والتأكد من تثبيتها بإحكام.

وأكدت أهمية تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل، مع إجراء الصيانة اللازمة لها، وتوفير وسائل الإنارة الاحتياطية للاستخدام عند الحاجة، والتأكد من جاهزية حقيبتي الإسعاف والطوارئ، مع عدم السماح للأطفال باللعب في الساحات الخارجية، والقيام بتأمين المعدات والأدوات الخارجية، وإغلاق النوافذ.