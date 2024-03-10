انهيار رملي على جانب طريق في رأس الخيمة

شهدت إمارتا أم القيوين ورأس الخيمة، أمس، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، حيث تسببت في انهيار رملي على جانب الطريق المؤدي إلى شارع الإمارات في رأس الخيمة، إضافة إلى جريان وادي القور جنوب الإمارة، فيما تم إغلاق بعض الطرق في أم القيوين.

ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى تجنّب أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول.

من جهتها، قررت شرطة أم القيوين، نظراً للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، إغلاق عدد من الطرقات في الإمارة مؤقتاً.

بدورها، كثفت بلدية أم القيوين جهودها للتعامل مع الحالة الجوية، داعية الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل على الرقم المجاني (800898) في حال الإبلاغ عن أي تجمعات للمياه نتيجة الأمطار.