سرعة في الاستجابة للتعامل مع الحوادث المختلفة

أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان بأنها واجهت تقلبات الطقس والآثار المترتبة عليها في الإمارة خلال اليومين الماضيين بخطط منظمة، مع بذل جميع الإمكانيات المتاحة من آليات ودوريات مرورية وأفراد، لضمان الجاهزية للإنقاذ وحماية الأفراد من أي طارئ ناتج عن التغيرات الجوية في مناطق جريان الأودية، وسد خليبان في مصفوت.

وقال مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله سيف المطروشي، إنه تم تنظيم عملية الوجود المروري في منطقة مصفوت وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث المختلفة، وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر الناجمة عن تقلبات الطقس، والابتعاد عن الأماكن المتضررة.