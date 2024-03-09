انتهاء «الحالة الجوية» اليوم.. وارتفاع تدريجي في «الحرارة» خلال النصف الثاني من الشهر

أعلن المركز الوطني للأرصاد، انتهاء الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة أخيراً، اعتباراً من ليل اليوم، بعد أن بلغت ذروتها، أمس، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجياً خلال النصف الثاني من مارس الجاري، على أن يبدأ فصل الربيع جغرافياً في 21 مارس بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

وشهدت الدولة خلال اليومين الماضيين تزايداً في السحب على معظم المناطق، تخللته سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع برق ورعد، إضافة إلى سقوط برد مع رياح قوية.

وتوقع «الوطني للأرصاد» أن تستمر فرصة سقوط الأمطار صباح اليوم، خصوصاً على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، تكون غزيرة إلى متوسطة، لافتاً إلى أنه خلال ساعات الليل تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، على أن يشهد يوم الإثنين فرصة تشكّل الضباب، دون فرصة لسقوط الأمطار.

وأفاد بأن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 45 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خصوصاً شمالاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأوضح «الوطني للأرصاد» أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطربه في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيفه في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

تأثر الدولة بمنخفض الهند الموسمي تدريجياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بمنخفض الهند الموسمي تدريجياً، خصوصاً في المناطق الشرقية، إذ يستمر تعرّض الدولة أحياناً لموجات عدم الاستقرار في الطقس، نتيجة مرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا على شمال الخليج متجهة من الغرب إلى الشرق، تصاحبها - في حال تعمقها على المنطقة - سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، عادة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

وأفاد المركز بأن المناطق الشرقية من الدولة، لاسيما الجبلية منها، تكون تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل، مسبّبة هطول أمطار مختلفة الشدة، فيما تكون الرياح السائدة جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية في آخر الليل والصباح، وتتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية في فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.