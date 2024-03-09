حمدان بن محمد: شكراً للفرق الميدانية التي عملت على راحة الناس خلال هذا اليوم الممطر

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي خلال اليوم الذي شهد تساقط الأمطار.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "نشكر كل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي في هذا اليوم الممطر".