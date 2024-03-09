طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار شرقاً وجنوباً نهاراً، وارتفاع في درجات الحرارة، و رطباً ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 ة المد الثاني عند الساعة 02:08 و الجزر الأول عند الساعة 19:43والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 22:08 و الجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 85 60

دبي 26 21 85 60

الشارقة 25 20 85 65

عجمان 24 20 90 65

أم القيوين 25 19 90 60

رأس الخيمة 26 19 90 70

الفجيرة 25 22 85 75

العـين 27 20 90 70

ليوا 30 19 90 45

الرويس 28 20 85 60

السلع 28 20 90 50

دلـمـا 25 19 85 65

طنب الكبرى 24 18 90 80

طنب الصغرى 24 18 90 80

أبو موسى 24 22 90 80