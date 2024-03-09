"الطوارئ والأزمات": المنخفض الجوي يخف تدريجياً مساء اليوم وينحصر نهار غد الأحد على شرق وشمال الدولة

واصلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث متابعتها لمستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن وزارة الداخلية، المركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية.

وحسب آخر المستجدات، نوه المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار الحالية تتركز على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية بين الغزيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يستمر تدفق السحب من الغرب إلى الشرق يتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة خلال نهار اليوم السبت.

وأضاف المركز أن حدة الحالة ستخف تدريجيا بدءا من مساء اليوم السبت، وتنحصر نهار الغد على شرق وشمال الدولة وتنتهي الحالة الجوية مساء يوم الأحد.

فيما أشارت وزارة الداخلية حسب آخر مستجدات الحالة الجوية إلى مواصلتها تفعيل خطط استمرارية الأعمال؛ إضافة إلى تقييم الحالة الجوية عن كثب، مع التركيز على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وتبذل فرق العمل الميدانية قصارى جهدها في تأمين مناطق الأودية ومجاري السيول، للحد من المخاطر وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، كما تعمل الفرق المرورية على تنظيم حركة السير والمرور، لتجنب الاختناقات المرورية وتسهيل حركة مركبات الإسعاف والطوارئ والخدمات الأساسية، حيث تأتي هذه الجهود التكاملية المشتركة؛ لمواجهة مختلف التحديات بما يساعد على تقليل الأضرار وضمان سلامة الجميع.

هذا وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مناطق الدولة أدت إلى امتلاء بعض السدود، دون تسجيل أية أضرار للممتلكات العامة والخاصة، بفضل الاستعدادات المسبقة لموسم الأمطار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السدود وكفاءة عملها في تخزين المياه، منها فتح بوابات السدود وتفريغ المياه لتخفيف الضغط عليها وتهيأتها لاستيعاب كميات جديدة من مياه الأمطار، وتنظيف القنوات وعمل الصيانات الدورية.

وأكدت الوزارة أن النظم المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة السدود، لعبت دوراً مهماً في عمليات الرصد والمراقبة اللحظية من خلال رصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية وإرسالها إلى مركز التحكم والمراقبة بالوزارة ومعالجتها و تحليل بياناتها الأمر الذي أسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرارات.