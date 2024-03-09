شرطة عجمان: إجراءات لمواجهة تقلبات الطقس في الإمارة ومناطق جريان الوديان في مصفوت

أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان، أنها وضعت خططاً منظمة لمواجهة تقلبات الطقس والآثار المترتبة عليها في الإمارة وفي منطقة مصفوت، مع بذل جميع الإمكانيات المتاحة من آليات ودوريات مرورية وأفراد لضمان الجاهزية للإنقاذ وحماية الأفراد من أي طارئ ناتج عن التغيرات الجوية في مناطق جريان الوديان وسد خليبان في مصفوت.

وقال مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله سيف المطروشي، إنه تم تنسيق عملية مراقبة الوضع المروري والأمني وتقديم المساعدات للمتضررين من الآثار الناتجة وقطر السيارات المتوقفة وتأمين المواقع المتأثرة بالأمطار.

وأضاف أنه تم تنظيم عملية التواجد المروري في منطقة مصفوت وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث المختلفة، وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر الناجمة عن تقلبات الطقس والابتعاد عن الأماكن المتضررة.

وتمكنت جميع الفرق المجهزة والدوريات المرورية من التعامل مع تحديات تقلبات الطقس بالعمل على مدار الساعة والتواجد في جميع طرق الإمارة وبالأخص في منطقة مصفوت.