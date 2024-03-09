مركز الفلك الدولي: تحري هلال شهر رمضان المبارك في غالبية الدول الإسلامية غداً

أعلن مركز الفلك الدولي، أن غداً الأحد 10 مارس موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك في غالبية الدول الإسلامية.

وقال المركز، في حسابه على منصة "إكس"، إنه يمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة مدى إمكانية رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الغد.

https://astronomycenter.net/articles/2024/02/26/ram45

كما ويمكن الاطلاع على نتائج رصد الهلال من قبل أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة بشكل مباشر من مختلف دول العالم من الرابط التالي:

https://astronomycenter.net/icop/ram45.html