"الأرصاد": انتهاء الحالة الجوية غداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة على مدار الأيام الأخيرة، وبلغت ذروتها أمس، اعتباراً من ليل غدٍ.

وتشهد الدولة خلال الفترة الحالية تزايداً في السحب على أغلب مناطق الدولة تخلّلها سحب ركامية وصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد وسقوط البرد مع رياح قوية، فيما توقّع المركز أن تستمر فرصة سقوط الأمطار صباح غدٍ، خاصة على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة، لافتاً إلى أنه خلال ساعات الليل تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار ، على أن يشهد يوم الإثنين فرصة تشكّل الضباب، دون فرصة لسقوط الأمطار، منوهاً إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط موج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الإثنين يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصةً شمالاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.