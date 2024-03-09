«طرق دبي»: تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة إلى شارع طرابلس

نظراً لوجود تجمعات مياه على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة، قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحويل الحركة المرورية المتجهة إلى الشارقة.

وقالت الهيئة عبر منصة "إكس" إن تحويل الحركة المرورية من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة سيكون إلى شارع طرابلس ومنه إلى شارع الإمارات.