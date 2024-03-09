جائزة منصور بن زايد للتميّز الزراعي تمنح 57 مزارعاً ومربياً 10 ملايين درهم

كرّم وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، 57 مُزارعاً ومُربياً لفوزهم بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثانية، والتي بلغ مجموع جوائزها 10 ملايين درهم، وذلك خلال حفل أقيم مساء أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، إضافة إلى حشود من المزارعين والمربين وأسرهم.

وخلال الحفل أعلنت اللجنة العليا المنظمة للجائزة فوز 57 مشاركاً، بالجائزة الرئيسة من إجمالي 328 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة تنافسوا في فئات الجائزة الرئيسة الأربع، منهم 175 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق النباتي، مقابل 81 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق الحيواني، في حين استقطبت فئة الابتكار الزراعي بشقيها النباتي والحيواني 23 مشاركاً، وجذبت الفئة الجديدة لأفضل مُزارعة ومُربية متميزة 45 مشاركة من مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن أربع مشاركات في فئة المزارع التجارية.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل على الترويج للممارسات الزراعية الخاصة بالفائزين، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الزراعية التي تعزز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي للدولة.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري سالم العامري، في كلمته بالحفل، مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الزراعة، وتعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولي.

وقال العامري، إن «الدورة الثانية من الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قِبَل المشاركين، وصل إلى نحو 1000 مشارك في الجوائز الرئيسة والمهرجانات والمسابقات المصاحبة، لاسيما بعد أن تم توسيع نطاق الجوائز المخصصة للفائزين إلى 10 ملايين درهم، إضافة إلى إدراج فئة جديدة تكريماً لأفضل مُزارعة ومُربية على مستوى الدولة، بمشاركة 45 سيدة».

وفي كلمتها، أكدت رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، الدكتورة مريم حارب السويدي، أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الدورة الثانية من الجائزة حظيت بمشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الزراعة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت السويدي أن عدد المشاركين في الجائزة الرئيسة بلغ 328 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى نحو 650 مشاركاً في المهرجانات والمسابقات المصاحبة التي امتدت نحو ستة أشهر، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة استندت إلى معايير دقيقة وموضوعية في تقييم المشاركات تعكس التزام الجائزة بتعزيز التميز في القطاع الزراعي في الدولة، منها الاستدامة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والإنتاجية من خلال تقييم حجم وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني وكفاءة استغلال الموارد من المياه والطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتقييم التزام المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بالمعايير البيئية ودعم الأنشطة الاقتصادية للدولة.