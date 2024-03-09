تكريم سلامة بنت محمد بن راشد تقديراً لدعمها منظومة إدارة التفتيش الأمني «K9»

بحضور سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، انطلاق المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية «K9»، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي والضباط من مُختلف الأجهزة الشرطية، والخبراء والمعنيين بهذا المجال.

وتسلمت سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، «درع وشهادة السعادة»، تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي، لدعم سموها المتواصل لمنظومة العمل في إدارة التفتيش الأمني «K9»، ما كان له كبير الأثر في رفع مستويات الكفاءة الوظيفية للإدارة، عبر تزويدها بأهم أنواع الكلاب البوليسية والسلالات النادرة المُستخدمة في كل التخصصات الشرطية وعمليات التفتيش الأمني، إلى جانب تعزيز عمل شرطة دبي بأكثر من 1900 ساعة عمل تدريبية مُشتركة على أعلى مستويات تدريب الكوادر والكلاب البوليسية، بالتعاون مع شركة «صحارى كينل».

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، المقدم صلاح خليفة المزروعي: «يسعدنا أن نلتقيكم مجدداً في المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية (K9)، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، وذلك بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته القمة خلال نسختيها الماضيتين، وكانت مصدر إلهام لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الأمنية والشرطية في مجال عمل التفتيش الأمني، واستخدامات الكلاب البوليسية في هذا الشأن».