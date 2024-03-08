مكتوم بن محمد: في الإمارات ودبي نؤمن بإمكانيات الإنسان وأحلامه

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية عن فخره بمسيرة الشاب المبدع عبدالله عيسى لطفي، وأكد سموه أنه "في الإمارات ودبي نؤمن بإمكانيات الإنسان وأحلامه".

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "اطلعت على مسيرة الشاب المبدع عبدالله عيسى لطفي وأسعدت برؤية فنه يتصدر المشهد الفني الإماراتي. عبدالله من أصحاب الهمم المصابين بالتوحد، وهو فنان مجتهد وشغوف، عمل على تطوير موهبته ومهاراته بالمثابرة والالتزام واستطاع عبر فنّه خلق قصة نجاح رائعة، والوصول بالثقافة الإماراتية إلى الجميع. فخورٌ بمسيرته الفنية وإنجازاته التي تشكل اليوم مصدر إلهامٍ لنا جميعاً. في الإمارات ودبي نؤمن بإمكانيات الإنسان وأحلامه، وعبر تمكينه لتحقيقها نصنع قصص نجاح ملهمة كلّ يوم".

اطلعت على مسيرة الشاب المبدع عبدالله عيسى لطفي وأسعدت برؤية فنه يتصدر المشهد الفني الإماراتي.

عبدالله من أصحاب الهمم المصابين بالتوحد، وهو فنان مجتهد وشغوف، عمل على تطوير موهبته ومهاراته بالمثابرة والالتزام واستطاع عبر فنّه خلق قصة نجاح رائعة، والوصول بالثقافة الإماراتية إلى… pic.twitter.com/N0dTEAJa1a

— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 8, 2024