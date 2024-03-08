المكتب الإعلامي لحكومة دبي يدعو الجمهور إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: نظراً لتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء اليوم الجمعة 8 مارس إلى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة. ندعو الجمهور إلى:

- ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر.

- ⁠تجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.

- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.

- ضرورة تأمين الممتلكات وايقاف المركبات في أماكن آمنة ومرتفعة بعيدة عن تجمعات المياه خاصة مع توقع سقوط حبات البرَد.

كما ندعو جميع أفراد المجتمع بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.