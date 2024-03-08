"براند دبي" يطلق دليلاً خاصة بالفعاليات والانشطة الرمضانية طوال الشهر الفضيل

في إطار حملة "رمضان في دبي" التي وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بإطلاقها للاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي، أعلنت"براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق "دليل فعاليات رمضان"، والذي يوثق جميع الانشطة والفعاليات الرمضانية المتنوعة في دبي.

ويأتي الدليل تأكيداً على توثيق وإبراز العناصر التي تجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ولا سيما من خلال ما تقدمه الإمارة خلال شهر رمضان المبارك من تجارب مميزة تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تعكس قيم وثقافة الشعب الإماراتي في هذا الشهر الفضيل.

تجارب رمضانية مميزة

وفي هذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من خلال حملة "رمضان في دبي" التي تنظمها دبي للإعلام وتشرف عليها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي".

وأضافت السويدي: "يقدم دليل فعاليات رمضان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية التي تلائم جميع أفراد العائلة طوال الشهر الكريم، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا".

فعاليات متنوعة

ويقدم الدليل التفاعلي للجمهور باقة كبيرة من الانشطة والفعاليات الرمضانية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في أنحاء الإمارة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسية وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالاً بشهر رمضان، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة المتواجدة في كل المناطق الحيوية.

أسواق رمضانية

كما يقدم الدليل مجموعة من الاسواق الرمضانية، حيث يمكن للزوار القيام بالتسوق وشراء العديد من المنتجات باسعار منافسة، إلى جانب تذوق المأكولات والاطعمة الرمضانية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه، بالاضافة إلى تجارب في فن الطهي.

ليالي رمضانية

ستقدم حتا وادي هب العديد من الفعاليات الرمضانية لزوارها خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها الانشطة الترفيهية للكبار والصغار، بالاضافة إلى الانشطة التي سيتم تنظيمها في ذا رايب ماركت، وفعالية خليك كمان شوي في السركال أفنيو، وعرض السحور الكوميدي مع الإعلامي هشام حداد وأمل طالب، وليالي رمضان في مركز جميل للفنون، ومتحف الأتحاد، وحيّ رمضان - تحت ضوء القمر، و"ليالي الفن" في مركز دبي المالي العالمي، وسوق الروائع الرمضانية في القرية العالمية، وليالي وأضواء رمضان في السيف، وليالي الفن الحضري الرمضانية في بوكس بارك، وليالي رمضان في جي بي آر، وليالي الخوانيج الرمضانية.

كما ستتواجد في العديد من الاماكن مطاعم ومقاهي مشاركة ضمن حملة بكل فخر من دبي التابعة لبراند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وستقدم لزوار دبي مجموعة من الاطباق والمشروبات المصنوعة محلياً.

أنشطة في مراكز التسوق

تتخلل حملة رمضان في دبي جوائز ومكافآت خاصة تقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها، ورش عمل وأنشطة رياضية، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، تقدم الفنادق والوجهات السياحية في دبي للجمهور مجموعة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، تشمل الإقامة والاستمتاع بالمرافق السياحية بأسعار تنافسية.

مدفع رمضان

كما يقدم الدليل لزوار دبي اماكن تواجد المدفع الرحال طوال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب.

من الجدير بالذكر ان براند دبي عمل على إعداد دليل فعاليات رمضان بالتعاون مع شركاء حملة رمضان في دبي وهم: دبي للاعلام، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي الشريك الاستراتيجي للحملة، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشركة إعمار العقارية، وبلدية دبي، ومجموعة ماجد الفطيم، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، مدينة اكسبو، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، وصل العقارية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب، وفرجان دبي، ومجلس دبي الرياضي، والقرية العالمية. ويمكن للجمهور التعرف على جميع الفعاليات والانشطة الرمضانية في دبي من خلال الرابط التالي:

https://dubaidestinations.ae/guides/pdf/Ramadan_Events_in_Dubai.pdf