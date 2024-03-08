رئيس الدولة: نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم ونقدر إسهاماتها

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة تحية وتقدير للمرأة في يوم المرأة الدولي.



وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "اكس": "في اليوم الدولي للمرأة، نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم، ونقدر إسهاماتها من أجل نهضة مجتمعها ووطنها. المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية."