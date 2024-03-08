«إسلامية دبي» تُعرّف بميزات تطبيق «دُلوك» لمواقيت الصلاة

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، الملتقى التعريفي بشأن إطلاق التطبيق العالمي لمواقيت الصلاة (دُلوك DXB)، الذي أطلقته الدائرة أخيراً، بحضور عدد من العلماء والمختصين في علوم الفلك والتقويم الهجري والشريعة الإسلامية.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن الملتقى، استضاف عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، علماء مختصين في الفلك وفي إعداد التقويم الهجري، من دول عربية وأوروبية، للتحدث عن الاستفادة من التطبيق العالمي ومميزاته في الدول الأوروبية وغيرها.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، إن تطبيق «دُلوك DXB»، الذي تم إطلاقه على متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي»، يعد أول تطبيق عالمي يصدر عن مؤسسة حكومية شرعية متخصصة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي.

وأضاف أن التطبيق يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات الأخرى، ويعرض مواقيت صلاة موثوقة، مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في معظم الدول الإسلامية، وعالية الدقة لغيرها من دول العالم الإسلامي، كما يعرض حساب مواقيت الصلاة البديلة في أوروبا وشمال الكرة الأرضية عند انعدام علامات أوقات الصلاة، باستخدام طرق بديلة متعددة ومعتمدة رسمياً من قِبل هيئات شرعية في دول أوروبا كألمانيا وهولندا.

وأشار المهيري إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحرص على تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المنوطة بها، لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال تحقيق رؤيتها بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، وذلك بابتكار وتطوير وسائل جديدة تساعد المسلمين في شتى بقاع العالم.

وخلال الملتقى قدّم رئيس قسم المواقيت والأهلة في الدائرة، حمد محمد صالح، شرحاً وافياً على عمل تطبيق «دُلوك»، مع تفسير كلمة الدُلُوك في اللغة: بضم الدال، وهو اسم لوقت غروب الشمس، أو ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، إيذاناً بدخول وقت صلاة الظهر، وقيل وقت صلاة المغرب، ومنه قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)، وعليه فاسم دلوك متصل اتصالاً وثيقاً بأوقات الصلاة، لهذا تم اختياره ليكون رمزاً لهذا التطبيق.