تمديد تصاريح المخيمات الشتوية في رأس الخيمة حتى نهاية مايو

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، تمديد فترة تصاريح المخيمات الشتوية حتى نهاية مايو المقبل، حرصاً على توفير بيئة تخييم عائلية آمنة ومناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة، مشيرة إلى أنها منحت 114 تصريحاً لإنشاء عزب في المناطق المحددة مسبقاً، منذ أكتوبر الماضي.

وأكدت البلدية توفير كل المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافة إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بشروط التخييم لإصدار التصاريح اللازمة، من حيث الحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية، والالتزام بالاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من جانب صاحب التصريح، فضلاً عن عدم تأجيره لأي نشاط آخر، واتباع القوانين والالتزام بحدود المخيم، وإحاطته بسياج مؤقت، مع الالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الإمارة والدولة بشكل عام.

وأكدت أهمية الحرص على نظافة الموقع واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة، مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الـ«درون».