حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بجوائز فريقي «F3» و«ناس» في الألعاب الحكومية للأعمال الخيرية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتبرّع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا «F3» و«ناس»، خلال مشاركتهما في منافسات الألعاب الحكومية 2024 لمصلحة الأعمال الخيرية.

وتعكس المبادرة حرص سمو ولي عهد دبي على دعم المبادرات الخيرية، التي تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس، كما تجسد قيم التعاضد والتعاون والتكاتف الاجتماعي، وتُشكل حافزاً لفِرَق الألعاب الحكومية والمجتمع ككل، لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود نحو خدمة المجتمع.

وكان فريق «F3» قد حصد المركز الأول في منافسات فئة تحدي صغار السن، التي أقيمت لأول مرة ضمن منافسات الألعاب الحكومية 2024 بدبي، بينما فاز فريق «ناس» بالمركز الأول في فئة تحدي المجتمع، ضمن المنافسات التي أقيمت في دبي فستيفال سيتي، خلال الفترة من 29 فبراير حتى الثالث من مارس 2024، وشارك فيها 194 فريقاً من دولة الإمارات ومن أنحاء العالم.